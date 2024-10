Feuerwehr München

FW-M: Abschlussbilanz (Wiesn)

Bild-Infos

Download

4 weitere Medieninhalte

München (ots)

Samstag, 21. September 2024 - Sonntag, 6. Oktober 2024 Oktoberfest

Die Wiesn neigt sich dem Ende und hat sich in den absoluten Einsatzzahlen sehr ruhig gezeigt.

Wie am letzten Wiesnsonntag üblich, fand um 14 Uhr die Pressekonferenz mit der Abschlussbilanz statt. Alle auf der Wiesn tätigen Instanzen präsentieren hier ihre Einsatzzahlen und ziehen Bilanz über das noch wenige Stunden laufende Oktoberfest.

Dieses Jahr zeigte sich durchwegs entspannt und ruhig. Lediglich 13 kleinere Hilfeleistungseinsätze beschäftigten die Einsatzkräfte der Wiesnwache. So gab es Hilfestellung für einen jungen Mann, dem die Sole seiner Haferlschuhe abgegangen war, oder das Wiederfinden eines in den Abfluss gefallenen Eherings. Kleinere Nachsichten und Ereignisse hatten aber keinerlei Einfluss auf den Wiesnbetrieb. So kümmerten sich die Einsatzkräfte auch um überlaufende Gullis oder dampfende Stromkästen in die Wasser eingedrungen war.

Die Leitstelle disponierte bis Sonntagmorgen um 3 Uhr 1474 medizinischen Notfälle auf dem Wiesngelände. Bis dahin rückten die Wiesnnotarztfahrzeuge der Feuerwehr zu 121 Notfällen aus.

Die Abteilung Einsatzvorbeugung ist nicht nur schon Wochen vor der Wiesn aktiv, sondern auch täglich mit zwei bis sieben Beamtinnen und Beamten auf dem Gelände unterwegs. Sie kümmern sich um die Einhaltung der Vorschriften so dass eventuelle Gefahren gar nicht erst entstehen können. Hier ist eine wirklich gute und konstruktive Zusammenarbeit mit allen Betreiberinnen und Betreibern auf dem Oktoberfest hervorzuheben.

Am mittleren Wiesnwochenende konnten wir auch wieder unsere Kollegen aus Bozen für ihre Unterstützung begrüßen und bedanken uns auch hier herzlich dafür.

Auch die wirklich gute Zusammenarbeit zwischen allen auf der Wiesn tätigen Behörden und Diensten lief wie ein gut geschmiertes Uhrwerk. Sogar für besondere Aktivitäten wie eine Wiesn-Challenge zwischen der Feuerwehr München und der Firma Aicher Ambulanz war noch genug Zeit und lockerten die Dienststunden auf.

In den letzten Stunden wünschen wir allen Wiesngästen noch einen schönen Ausklang und möchten auf den emotionalsten Moment nach Schankschluss mit dem Kehraus in den Wiesnzelten hinweisen.

(pyz)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell