FW-M: Kellerbrand in Mehrfamilienhaus (Am Hart)

München (ots) - Donnerstag, 3. Oktober 2024, 04.39 Uhr Kunzweg Die Feuerwehr München hat zwei Frauen bei einem Zimmerbrand in Pasing aus dem verrauchten Einfamilienhaus gerettet. Eine 89-Jährige kam in eine Münchner Klinik. Die 89-jährige Bewohnerin des Einfamilienhauses bemerkte den Brand in ihrem Schlafzimmer. Sie verließ dieses und ging über die Treppen ins erste Obergeschoss, um ihre Pflegerin zu wecken. Da ...

