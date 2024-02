ZOLL-M: Rund 1,4 Millionen Euro Bargeld bei Reisegepäckkontrolle am Flughafen München durch Sicherheitspersonal entdeckt.

Weiden i.d.Opf. (ots) - In dem Ermittlungsverfahren wegen der Ereignisse in einem Weidener Lokal in der Nacht des 13.02.2022, bei denen acht Personen aus einer mit MDMA gefüllten Champagnerflasche tranken und in der Folge teils lebensgefährliche und in einem Fall tödliche Vergiftungen erlitten, konnte nach intensiven Ermittlungen des Zollfahndungsamts München - ...

mehr