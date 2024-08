POL Schwaben Nord: Gegenstände aus Auto entwendet

Augsburg (ots) - Oberhausen - Ein bislang unbekannter Täter nahm am Donnerstag (22.08.2024) zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr eine Fundgelbörse am Helmut-Haller-Platz mit einer fünfstelligen Bargeldsumme an sich und gab sie bisher nicht ab. Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Fundunterschlagung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord ...

