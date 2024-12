Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfallflucht

Bereits am Sonntag, den 08.12.2024, touchierte ein unbekannter Fahrzeugführer in der Zeit von 16:30 Uhr bis 18:45 Uhr einen ordnungsgemäß abgestellten PKW BMW X 5 auf einem Parkplatz an der Birkenstraße. Danach entfernte sich der Verursacher unerlaubt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter 04491/93390 entgegen.

