Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall

Braunschweig (ots)

Hamburger Straße, 27.05.2024, 16:00h

Pkw stößt mit Fußgängerin zusammen

In den Nachmittagsstunden des gestrigen Montags kam es auf der Hamburger Straße in Höhe der Siegfriedstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 67-Jähriger aus dem Landkreis Gifhorn fuhr mit seinem Porsche auf dem rechten Fahrstreifen der Hamburger Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Siegfriedstraße passierte ein Ehepaar von rechts die Straße, um zu der Haltestelle "Gesundheitsamt" zu gelangen. Eine Kollision zwischen dem Pkw und der 76-jährigen Frau aus Braunschweig konnte durch den Fahrer nicht mehr verhindert werden. Die Frau wurde bei dem Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Bei ersten Ermittlungen konnte nicht geklärt werden, welche der beteiligten Personen die Kreuzung bei Grünlicht querte. Die Polizei sucht daher nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Unfall und insbesondere zu der Ampelschaltung machen können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter 0531-476 3935.

