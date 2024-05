Polizei Braunschweig

POL-BS: Steinwurf auf Flüchtlingsheim - Zeugenaufruf

Braunschweig (ots)

UPDATE

Wie zuvor berichtet kam es in der vergangenen Nacht zu Steinwürfen auf ein Flüchtlingsheim im Stadtteil Melverode. Der Staatsschutz hat bereits am heutigen Sonntag die Ermittlungen übernommen und umfassende Zeugenbefragungen durchgeführt. Demnach kam es zunächst aus einer Gruppe von mindestens fünf Personen heraus zu ausländerfeindlichen Beschimpfungen in Richtung des Flüchtlingsheimes in der Glogaustraße. Anschließend kam es zu verbalen Wortgefechten zwischen der Gruppe und einzelnen Heimbewohnern, in dessen Folge es auch zu Steinwürfen auf das Wohngebäude gekommen ist. Verletzungen der Opfer oder Beschädigungen an dem Wohngebäude sind bisher nicht bekannt.

Trotz sofortiger Fahndungsmaßnahmen der eingesetzten Polizeibeamten konnte die Tätergruppe nicht mehr festgestellt werden.

Aufgrund eines zeitlich parallel stattfindenden Schützenfestes in unmittelbarer Nähe sucht die Polizei nun nach potenziellen Zeugen des Vorfalls. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter 0531-476 2516.

