POL-BS: Zwei Jahrzehnte Behörden-Staffelmarathon

Braunschweig, Ölper See,

05.06.2024, 15.30 Uhr

Zum 20-jährigen Jubiläum des Behörden-Staffelmarathons werden auch in diesem Jahr viele Teams aus der Region Braunschweig am Ölper See erwartet.

Bettina Drangmeister, Leiterin des Landesamtes für Geoinformation und Landesvermessung (LGLN) - Regionaldirektion Braunschweig-Wolfsburg wird am 5. Juni den diesjährigen Behörden-Staffelmarathon eröffnen.

Wie jedes Mal werden auch im Jubiläumsjahr Mannschaften aus den unterschiedlichsten Behörden, Einrichtungen und Institutionen der Region Braunschweig im sportlichen Wettkampf miteinander die Strecke um den Ölper See bewältigen.

Mit sieben Läuferinnen und Läufern, die jeweils eine Strecke von sechs Kilometern absolvieren müssen, werden die Teams um 15.30 Uhr an der Anlage des SV Schwarzer Berg starten.

Der Behörden-Staffelmarathon soll aber nicht nur Sportveranstaltung sein, sondern vielmehr auch der Netzwerkpflege und -bildung dienen. Da die Mitarbeitenden der verschiedenen Behörden, Einrichtungen und Institutionen sich oftmals nur durch Telefon- oder Mailkontakt bekannt sind, gilt auch hier: Sport verbindet!

Anmeldungen sind noch bis zum 31.05.2024 möglich.

Interessierte Vertreterinnen und Vertreter der Presse sind herzlich eingeladen, die Veranstaltung zu begleiten.

