POL-BS: Vermisste Person

Braunschweig (ots) - UPDATE: Die vermisste Person konnte bereits am Samstagmorgen wohlbehalten an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Hier die ursprüngliche Meldung: Braunschweig, Salzdahlumer Straße 16.05.2024, 20.00 Uhr Seit gestern Abend wird der 72-jährige Klemens W. vermisst. Herr W. hat nach einer Operation im Städtischen Klinikum in der Salzdahlumer Straße in den Abendstunden eigenständig sein Zimmer verlassen. Kurz nach 20.00 Uhr wurde er der Polizei dann ...

