Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Am Dienstag, den 10.12.2024, kam es gegen 18:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Visbeker Damm (K334) in Visbek. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 66-jähriger PKW-Fahrer aus Petershagen einen Feldweg und beabsichtigte auf den Visbeker Damm in Richtung Visbek aufzufahren. Hierbei übersah er die Vorfahrt eines 31-jährigen Visbekers und dessen Beifahrer (männlich, 25. J., Visbek), der mit einem Transporter-Anhänger-Gespann den Visbeker Damm in Fahrtrichtung Visbek befuhr. Der PKW des Mannes auf Petershagen wurden an der linken Fahrzeugseite frontal erfasst. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Rechterfeld und Visbek waren mit ca. 40 Einsatzkräften vor Ort und befreiten den eingeklemmten Mann aus dem Fahrzeug. Dieser erlag vor Ort seinen Verletzungen. Der Fahrer des Transporters wurde leicht verletzt, der Beifahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtstanden von ca. 10.000,- EUR. Zum Zwecke der Verkehrsunfallaufnahme wurde der Visbeker Damm voll gesperrt.

Vechta - Auffahrunfall mit zwei verletzten Personen

Am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 13:45 Uhr, befuhren ein 23-jähriger Dinklager und ein 23-jähriger Vechtaer mit ihren PKWs den Bokener Damm in Fahrtrichtung Dinklage. Als die beiden Fahrzeugführer verkehrsbedingt anhielten übersah dies ein nachfolgender 23-jähriger Cloppenburger, der mit seinem Lieferwagen ungebremst auf die vor ihm haltenden PKW auffuhr. Im Zuge des Zusammenstoßes wurden die Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der Dinklager und Vechtaer wurden dabei leicht verletzt. Der Sachschaden wurde auf ca. 15.000,- EUR geschätzt.

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag, den 10.12.2024, wurde in der Zeit von 10:00 Uhr bis 10:15 Uhr ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Falkenweg abgestellter Mercedes-Benz durch einen unbekannten Fahrzeugführer beschädigt. Danach entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Dienstag, den 10.12.2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr eine 30-jährige PKW-Führerin aus Hemsloh die Marienstraße und beabsichtigte auf die Steinfelder Straße abzubiegen. Hierbei musste sie verkehrsbedingt halten. Dies übersah ein nachfolgender 29-jähriger Dammer mit seinem PKW zu spät und fuhr auf. Die 30-jährige kam leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR.

Lohne - Beschädigung eines PKWs

Am Dienstag, den 10.12.2024, in der Zeit von 10:15 Uhr bis 10:45 Uhr, beschädigte ein unbekannter Täter mittels unbekannten Gegenstands die Fahrertür eines in der Meyerhofstraße in Lohne abgestellten PKWs (VW Tiguan). Der Sachschaden wurde auf 500,- EUR geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442/808460 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell