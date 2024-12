Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Nachbar überrascht Einbrecher - Polizei lobt Aufmerksamkeit

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wendschott, Bergmannsbusch

10.12.2024, 18.07 Uhr

Wolfsburg, Mörse, Werner-Schlimme-Straße 10.12.2024, 18.30 Uhr bis 21.00 Uhr

Am Donnerstagabend kam es zu zwei Einbrüchen Wohnhäusern in den Wolfsburger Ortsteilen Wendschott und Mörse. In Wendschott wurden die Täter bei der Tatbegeung durch einen Nachbarn gestört.

Die Besitzer eines Einfamilienhauses in der Straße Bergmannsbuch in Wendschott hatten ihr Haus gegen 17.40 Uhr verlassen. Eine halbe Stunde später bemerkte ein Zeuge beim Spaziergang mit seinem Hund, die offenstehende Gartenpforte seines Nachbarn. Da er wusste, dass die Besitzer nicht da waren, schaute er etwas genauer in den Garten und entdeckte zwei unbekannte Personen im Wintergarten des Hauses. Als diese den Zeugen bemerkten, liefen die Täter auf ihn zu und flüchteten durch das Gartentor in unbekannte Richtung.

Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Eine Nahbereichsfahndung verlief erfolglos.

Beide Täter waren etwa 1,80 Meter groß, Mitte 20 und hatten ein osteuropäisches Aussehen. Ein Täter war mit einem hellen Parker und einer schwarzen Hose bekleidet. Der andere Einbrecher trug eine schwarze Jacke. Beide unterhielten sich in einer osteuropäischen Sprache.

Die Polizei lobt den Zeugen für seine Aufmerksamkeit und sein besonnenes Verhalten.

Die kurze Abwesenheit der Hauseigentümer nutzten auch unbekannte Täter in der Werner-Schlimme-Straße in Mörse aus.

Die Eigentümer verließen am frühen Abend gegen 18.30 Uhr das Haus. Bei ihrer Rückkehr gegen 21.00 Uhr entdeckten sie, dass Einbrecher sich gewaltsam über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft hatten. Im Haus durchsuchten sie verschiedene Schränke und Kommoden und erbeuteten Bargeld und Schmuck..

Zeugen, die Hinweise zu den beschriebenen Tätern in Wendschott geben können oder die in Mörse verdächtige Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 2. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

