Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Einfamilienhaus

Königslutter (ots)

Königslutter, Scheppau, Mühlenweg

09.12.24, 06:45 Uhr - 12:40 Uhr

Zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus kam es am vergangenen Montagmorgen im Mühlenweg in Scheppau. Die Täter entwendeten Schmuck und Bargeld.

Eine Nachbarin bemerkte den Einbruch und informierte umgehend die Polizei. Offensichtlich hatten sich unbekannte Täter durch gewaltsames Einwirken auf ein Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Daraufhin durchwühlten sie alle Räume nach sich lohnender Beute und flüchteten unerkannt in unbekannte Richtung.

Zeugen, denen am Montagvormittag oder bereits in den Tagen davor auffällig Personen oder auch Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell