Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Raub eines Fahrrades - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Berliner Ring,

07.12.2024, 20.34 Uhr

Am Samstagabend wurde einem 55-jährigen Wolfsburger in einem Durchgang an der Straße Berliner Ring in Wolfsburg sein Fahrrad geraubt. Ob die Tat mit den geraubten Handys der letzten Wochen im Zusammenhang steht, ist Gegenstand aktueller Ermittlungen.

Der 55-Jährige kam gegen 20.34 Uhr vom Einkaufen und befuhr mit seinem schwarze-grünen Mountainbike der Marke "ROXX" einen vom Kiebitzweg langführenden Durchgangsweg in Richtung Berliner Ring. Plötzlich sprang hinter einem Gebüsch eine unbekannte Person heraus und stieß den Wolfsburger von seinem Rad. Dabei kam der 55-Jährige zu Fall und stürzte auf eine Grünfläche. Verletzt wurde er dabei glücklicherweise nicht.

Der unbekannte Täter schwang sich sofort auf das Fahrrad und flüchtete in Richtung Kiebitzweg. Der Wolfsburger rappelte sich auf und lief dem Täter hinterher. Im Bereich des Spielplatzes Kiebitzweg an der Reislinger Straße verlor er den Flüchtenden jedoch aus den Augen.

Der Täter war etwa 1,95 Meter groß, hatte einen dunklen Teint und kurze, schwarze Haare. Er trug einen schwarzen Pullover und eine hellblaue Jeans.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter oder Verbleib des Fahrrades machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell