POL-WOB: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus - Nachbarn retten schwerverletzten Mieter

Wolfsburg (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in der Saarstraße, auf dem Parkplatz des paritätischen Wohlfahrtsverband, an drei Pkw die Reifen zerstochen. Hinweise auf die bislang unbekannten Täter nimmt die Polizei Wolfsburg entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei Wolfsburg Leitstelle Telefon: 05361/4646-210 E-Mail: ...

mehr