FW Dresden: Schwerer Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem PKW

Dresden (ots)

12. Oktober 2024; seit 15:59 Uhr

Ammonstraße Ecke Rosenstraße, Wilsdruffer Vorstadt Aus noch ungeklärter Ursache kam es zu einer Kollision zwischen einer Straßenbahn und einem PKW Citroen. Durch den Aufprall wurde der Kleinwagen auf das Gleisbett geschleudert, wobei beide Insassen im Fahrzeug eingeschlossen wurden. Die Einsatzkräfte verschafften sich mithilfe hydraulischer Rettungsgeräte Zugang zu den Patienten und befreiten die schwer verletzte Beifahrerin. Sie wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des PKW hatte einen Herz-Kreislauf-Stillstand und musste noch an der Unfallstelle reanimiert werden. Ein Notarzt wurde mit dem Rettungshubschrauber Christoph 38 zur Einsatzstelle geflogen, weshalb der Bereich weiträumig abgesperrt wurde. Unter Reanimationsbedingungen wurde der Fahrer ebenfalls in ein Krankenhaus transportiert. Der Straßenbahnfahrer erlitt leichte Verletzungen und wird derzeit vom Kriseninterventionsteam betreut. Die Fahrgäste der Straßenbahn blieben unverletzt, stehen jedoch unter dem Eindruck des Geschehens. Die Polizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Im Einsatz sind insgesamt 50 Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswachen Albertstadt, Löbtau und Altstadt, sowie mehrere Rettungswachen, der Organisatorische Leiter Rettungsdienst und der B-Dienst.

