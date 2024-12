Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch - Täter kommen über die Terrasse

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Bonhoefferstraße

09.12.2024, 08:00 Uhr - 17:30 Uhr

Unbekannte brachen am vergangenen Montag in ein Einfamilienhaus in der Bonhoefferstraße im Wolfsburger Ortsteil Detmerode ein. Sie entwendeten Schmuck. Nach bisherigem polizeilichen Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter mittels Gewalteinwirkung auf die Terrassentür Zutritt zum Gebäude. Dort durchsuchten sie in verschiedenen Räumen die Schubladen und Schränke nach hochwertigem Diebesgut. Anschließend flüchteten sie unerkannt in unbekannte Richtung. Zeugen, die in Tatortnähe auffällige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit den Ermittlern des 2. Fachkommissariats der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell