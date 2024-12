Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, den 11.12.2024, touchierte in der Zeit von 09:00 Uhr bis 11:00 Uhr ein unbekannter Fahrzeugführer einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand des Tannenwegs abgestellten PKW VW Golf Plus. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441/9430 entgegen.

Visbek - Diebstahl von Kupfer in großer Menge

Bereits in der Zeit von Dienstag, den 10.12.2024 (19:00 Uhr) bis Mittwoch, 11.12.2024 (06:00 Uhr) drückten unbekannte Täter gewaltsam ein verschlossenes Flügeltor einer Firma an der Schneiderkruger Straße auf und begaben sich danach in den rückwärtigen Außenbereich. Hier wurden nach ersten Erkenntnissen Kabelreste aus Containern entnommen. Weiterhin wickelten die unbekannten Täter neuwertige Erdkabel von diversen Kabeltrommeln ab. Ersten Schätzungen zufolge wird von einem Diebesgut in einer Gesamtmenge von ca. 2-3 Tonnen Kupfer ausgegangen. Sachdienliche Hinweise, insbesondere Beobachtungen zu verdächtigen Transportern / LWKs in diesem Bereich, nimmt die Polizei Visbek unter 04445/950470 entgegen.

Visbek - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahrradfahrerin

Am Mittwoch, den 11.12.2024, kam es gegen 07:56 Uhr im Bereich der Einmündung Vitusstraße / Bremer Tor zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin. Eine 28-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Vitusstraße in Fahrtrichtung Bremer Tor. Im Einmündungsbereich übersah sie ein von rechts kommendes und vorfahrtsberechtigtes 11-jähriges Kind auf dem Fahrrad. Das Kind stürzte infolge des Zusammenstoßes und wurde leicht verletzt.

Lohne - Brand einer Förderschnecke

Am Mittwoch, den 11.12.2024, geriet gegen 10:55 Uhr die Förderschnecke einer Heizungsanlage eines Betriebes in der Bakumer Straße in Brand. Der Brand konnte schnell durch Mitarbeitende der Firma gelöscht werden. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Lohne unterstützte bei der Nachschau und der Demontage der Anlage. Die genaue Ursache des Brandes und die Schadenshöhe sind noch unklar.

Bakum - Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW

Am Mittwoch, den 11.12.2024, befuhren gegen 17:02 Uhr drei Bakumer mit ihren PKW die Vechtaer Straße in Fahrtrichtung Bakum. Ein 62-jähriger musste verkehrsbedingt anhalten, ein nachfolgender 27-jähriger bemerkte dies und hielt ebenfalls an. Ein 19-jähriger PKW-Fahrer übersah den Vorgang und schob alle Fahrzeuge ineinander. Bei dem Zusammenstoß wurden die 27- und 19-jährigen Bakumer leicht verletzt.

Goldenstedt - Vielzahl an Bäumen und Sträuchern beschädigt

Bereits in der Zeit von Mittwoch, 04.12.2024 bis Freitag, 06.12.2024, zerstörte ein unbekannter Täter insgesamt 40 Bäume und 200 Sträucher im Wegeseitenraum der Straße "Nesselkamp" in Goldenstedt. Diese wurden im Frühjahr 2024 durch die Gemeinde Goldenstedt gepflanzt. Insgesamt handelt es sich um einen Gesamtschaden in Höhe von ca. 5000,- EUR. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Goldenstedt unter 04444/967220 entgegen.

