POL-CLP: Einzelmeldung für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Barßel - Tageswohnungseinbruch Bereits am Sonntag, den 08.12.2024, drangen unbekannte Täter auf unbekannte Weise in der Zeit zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr in die Räumlichkeiten einer Doppelhaushälfte in der Goethestraße in Barßel ein. In der Folge wurde ein Möbeltresor demontiert und entwendet. Das Diebesgut bzw. Schadenssumme wird in einem hohen vierstelligen Bereich verortet. ...

