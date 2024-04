POL-WAF: Ahlen. Zusammenstoß zwischen Roller und Pkw

Warendorf (ots) - Ein schwarzer Toyota ist am Montag (08.04.2024) in Ennigerloh angefahren und beschädigt worden. Das Auto stand zwischen 07.30 Uhr und 18.00 Uhr auf einem öffentlichen Parkplatz an der Liebfrauenstraße und wurde hinten links beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen zur Pressemitteilung bitte an: ...

