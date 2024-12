Polizei Mettmann

POL-ME: Nach Brand auf Balkon: Polizei ermittelt - Velbert - 2412020

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr bereits in einer eigenen Pressemitteilung berichtete (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/118285/5923629), kam es am Mittwochmorgen, 4. Dezember 2024, zu einem Brandausbruch auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses in Velbert. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Polizei ermittelt zur Brandursache.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 8:30 Uhr wurde ein aufmerksamer Zeuge auf einen Brandausbruch auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Höhfeldstraße aufmerksam. Er alarmierte die Feuerwehr und informierte die Bewohnerinnen und Bewohner, die alle umgehend das Haus verließen.

Die Einsatzkräfte der Velberter Feuerwehr nahmen umfangreiche Löschmaßnahmen vor. Trotzdem konnte nicht verhindert werden, dass ein größerer Brandschaden entstand. Zwei Wohnungen sind nicht mehr bewohnbar, drei Balkone sowie die Hausfassade wurden beschädigt.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung der Brandursache ein. Aktuell liegen keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung vor. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell