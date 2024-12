Polizei Mettmann

POL-ME: Der "STREIFENwagen" kommt nach Baumberg - Monheim am Rhein - 2412018

Mettmann (ots)

Mit seinem Design ist unser Infomobil unverkennbar: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann. Er macht regelmäßig Halt in den Innenstädten des Kreisgebiets und ist dabei ein echter Hingucker.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und möchten mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen. So können sie auf niedrigschwellige Art und Weise alltägliche Fragen beantworten. Ebenso können die erfahrenden Polizistinnen und Polizisten hilfreiche Präventionstipps geben.

In dieser Woche laden sie in Monheim am Rhein zum Gespräch am "STREIFENwagen":

Am Samstag, 7. Dezember 2024, steht er mit den örtlich zuständigen Bezirksdienstbeamtinnen Polizeihauptkommissarin Kerstin von Seelen sowie Polizeioberkommissarin Stephanie Hagen in der Zeit von 15 bis 18 Uhr auf dem Nikolausmarkt an der Hauptstraße in Baumberg.

Ebenso werden Vertreterinnen und Vertreter des Aktionsbündnis Seniorensicherheit "ASS!" vor Ort sein und für Gespräche zur Verfügung stehen.

Bürgerinnen und Bürger können am "STREIFENwagen" mit den Bezirksdienstbeamtinnen und den "ASS!en" ins Gespräch kommen und sich zu allgemeinen Fragen, aber auch insbesondere zur Vorbeugung von Betrugsdelikten beraten lassen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell