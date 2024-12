Polizei Mettmann

POL-ME: Grauer BMW gestohlen - die Polizei ermittelt - Hilden - 2412015

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Im Zeitraum zwischen Anfang November und Dienstag, 3. Dezember 2024, entwendeten bislang unbekannte Personen einen BMW 535i xDrive. Die Polizei bittet um Hinweise.

Das ist derzeit bekannt:

Am Freitag, 1. November 2024, stellte der Halter des BMW seinen Wagen mit Mettmanner Städtekennung an der Lortzingstraße auf Höhe der Hausnummer 56 in einer Parkbucht ab. Als er etwa einen Monat später am Dienstag, 3. Dezember 2024, in die Lortzingstraße zurückkehrte, bemerkte er, dass der BMW entwendet worden war.

Er meldete den Diebstahl der Polizei. Die Einsatzkräfte fahndeten im Umfeld, doch konnten die graue Limousine mit schwarzen Aluminiumfelgen nicht mehr auffinden. Daraufhin schrieben sie den Wagen zur Fahndung aus. Die Ermittlungen nach den Täterinnen oder Tätern sowie dem aktuellen Standort des BMW dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat in dem Wohngebiet verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des grauen BMW 535i xDrive tätigen? Jegliche Hinweise nimmt die Polizei Hilden jederzeit unter der 02103 898-6410 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell