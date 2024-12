Polizei Mettmann

POL-ME: Von der Fahrbahn abgekommen: 77-Jährige kollidiert mit Ampelmast - Ratingen - 2412013

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Montag, 2. Dezember 2024, verunfallte eine 77 Jahre alte Frau in Ratingen, als sie von der Fahrbahn abkam und gegen eine Ampel fuhr. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro.

So kam es zu dem Unfall:

Nach dem aktuellen Kenntnisstand war die 77-jährige Ratingerin mit ihrem VW Beetle um 17:20 Uhr auf der Kölner Straße in Richtung Mülheimer Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam die Frau in der Rechtskurve auf Höhe der "Alten Kölner Straße" von ihrer Fahrbahn ab, fuhr geradeaus über die Spur des Gegenverkehrs und über einen Seitenstreifen. Dort touchierte sie mit ihrem VW einen Zaun und kam schließlich durch die Kollision mit einem Ampelmast zum Stehen.

Im Zuge des Zusammenpralls wurde die Seniorin leicht verletzt. Alarmierte Einsatzkräfte des Rettungsdienstes brachten sie zur ambulanten Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten starke Deformationen an dem VW Beetle fest. Auch der Zaun sowie die Ampel wiesen Schäden auf. Die Schadenssumme beläuft sich schätzungsweise auf insgesamt 11.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell