POL-ME: Garage in Vollbrand - die Polizei ermittelt - Langenfeld - 2412008

Mettmann (ots)

In Langenfeld stand eine Garage am Montagabend, 2. Dezember 2024, vollständig in Flammen und wurde zerstört. Nun ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Das ist nach ersten Kenntnissen bekannt:

Gegen 17:45 Uhr begab sich die Polizei zum Lärchenweg, da dort eine Garage brannte, die unmittelbar an ein Einfamilienhaus grenzt. Bei Eintreffen der Polizeikräfte war die Feuerwehr der Stadt Langenfeld bereits vor Ort und führte Löschmaßnahmen durch.

Die Einsatzkräfte konnten die Flammen erfolgreich bekämpfen, jedoch nicht mehr verhindern, dass die Garage vollständig zerstört wurde. Auch das Haus wies starke Beschädigungen an der Fassade und zu Teilen im Bereich der Terrasse und des umliegenden Gartens auf. Glücklicherweise kam es weder zu verletzten Personen noch zu Beschädigungen innerhalb des Hauses.

Dennoch kehrten die Bewohnerinnen und Bewohner für die Nacht aufgrund einer erhöhten Kohlenmonoxid-Belastung nicht in ihr Haus zurück.

Während des Einsatzes sperrten die Polizeibeamtinnen und -beamten den Verkehr in der Stefenshovener Straße sowie teilweise in der Rudolfstraße.

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ermittelt nun die Kriminalpolizei.

