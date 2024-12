Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - Mettmann/Langenfeld - 2412009

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei folgende Einbrüche im Kreis Mettmann:

--- Mettmann ---

Aus einem Verkaufsraum eines Geschäfts für Autozubehör am Benninghofer Weg entwendeten Einbrecher in der Nacht auf Dienstag, 3. Dezember 2024, eine Autobatterie. Der oder die Täter fuhren um etwa 0:20 Uhr mit einem Auto vor das Geschäft, öffneten ein Fenster und gelangten in den Verkaufsraum. Anschließend entfernten sich die Täter unerkannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Mettmann, Telefon 02104 982-6250, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Langenfeld ---

Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße meldeten der Polizei am Montag, 2. Dezember 2024, einen Einbruch in ihre Wohnung. Die Tat ereignete sich zwischen 11 Uhr und 19:20 Uhr. Die bislang unbekannten Täter hatten zunächst die Balkontür gewaltsam geöffnet und betraten daraufhin die Räumlichkeiten. Nach ersten Kenntnissen sind keine Informationen über etwaiges Diebesgut bekannt.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell