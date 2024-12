Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - Erkrath/Langenfeld/Monheim am Rhein - 2412006

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Erkrath ---

Am Mittwoch, 27. November 2024, kam es um etwa 9:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Hochdahl. Die Fahrerin eines schwarzen Smart fortwo fuhr auf der Bergstraße in Richtung Schmiedestraße und hielt verkehrsbedingt auf Höhe einer Apotheke an. Hierbei stieß ein dunkelfarbiger SUV gegen den Smart, als dieser hinter dem Kleinwagen rangierte. Der SUV verursachte einen leichten Schaden. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Ein geschätzter Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand.

Hinweise nimmt die Polizei in Erkrath, Telefon 02104 9480-6450, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

In Immigrath beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer eines E-Rollers am Freitag, 29. November 2024, um etwa 14 Uhr einen Unfall an der Kronprinzstraße. Ein 61-jähriger Langenfelder war mit seinem schwarzen Herrenrad in Richtung Industriestraße gefahren und beabsichtigte, an der Einmündung zur Arnold-Höveler-Straße nach links abzubiegen. Als er auf dem Gehweg wartete, fuhr ihm ein bislang unbekannter Mann mit einem dunkelgrünen E-Roller auf. Der Radfahrer wurde dabei leicht verletzt. Zudem wies das Fahrrad einen leichten Schaden auf. Der unbekannte Mann entfernte sich daraufhin, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Mann mit dem dunkelgrünen E-Roller wird wie folgt beschrieben: circa 1,85 Meter groß, hatte einen Vollbart, trug eine Brille und war dunkel bekleidet.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Monheim am Rhein ---

In Baumberg verursachte ein bislang unbekannter Fahrer am Freitag, 29. November 2024, um etwa 13 Uhr einen Unfall mit hohem Sachschaden und entfernte sich unerkannt. Der Fahrer eines schwarzen Skoda Superb war auf dem Urdenbacher Weg in Richtung Düsseldorf unterwegs. Hierbei fuhr ein entgegenkommendes Fahrzeug mutmaßlich aufgrund einer Straßenverunreinigung auf die Gegenfahrbahn. Um eine Kollision abzuwenden, wich der Skoda-Fahrer nach rechts aus und geriet hierbei auf den Grünstreifen, der an die Fahrbahn grenzt. Dort kollidierte er mit einem Verkehrsschild. Der Skoda sowie das Schild wiesen erhebliche Beschädigungen auf. Es entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von über 10.000 Euro. Der unbekannte Fahrer des dunklen Fahrzeugs hatte sich derweil entfernt.

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell