Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Fahrer gesucht

Tholey (ots)

Am 25.11.2024, zwischen 16:45-17:00 Uhr, befuhr ein roter Pkw (SB-Kreiskennzeichen) und ein schwarzer Mercedes die Tholeyer Straße in Richtung Theley. Am Kreisel in Tholey musste der rote Pkw verkehrsbedingt abbremsen. Der schwarze Pkw fuhr auf. Aufgrund der Verkehrssituation gab es keine Möglichkeit zur Seite zu fahren. Man verabredete sich auf einem nahegelegenen Parkplatz zu treffen. Nachdem der Fahrer des schwarzen Mercedes mit einer verkehrsbedingten Verzögerung auf dem verabredeten Parkplatz erschienen ist, konnte er den anderen Fahrer dort nicht antreffen. Es wird um Zeugenhinweise hinsichtlich des roten Pkw gebeten.

