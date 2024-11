POL-WND: Unfallflucht auf Kundenparkplatz

Urexweiler (ots) - Die Polizei St. Wendel sucht den Fahrzeugführer eines PKW der sein Fahrzeug am 12.11.24 gegen 11:15 Uhr in der Hauptstraße in Urexweiler in Höhe des Anwesens Nr. 41 geparkt hatte. An diesem wurde durch ein weiteres Fahrzeug möglicherweise ein Schaden verursacht? Daher wird der potentielle Geschädigte gebeten sich bei der Polizei in St. Wendel unter 06851/8980 oder PI-WND@polizei.slpol.de zu melden. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

