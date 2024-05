Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Kellerbrand

Konstanz (ots)

Am 27.05.2024 wurde die Feuerwehr Konstanz um 02:12 Uhr durch die Leitstelle über einen gemeldeten Kellerbrand in der Marktgrafenstraße informiert.

Die Anrufer meldeten eine Rauchentwicklung in ihrem Keller und ein verrauchtes Treppenhaus im Gebäude. Die Einsatzkräfte der Hauptamtlichen Wache, die Abteilung Petershausen wurden daraufhin alarmiert. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte konnte durch die bereits eingetroffene Polizei eine Verrauchung im Treppenhaus festgestellt werden. Durch die Leitstelle Konstanz wurde ebenfalls mitgeteilt, dass sich noch eine Person im oberen Geschoss in einer Wohnung aufhalte.

Die ersten eingetroffenen Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten eine Rauchentwicklung aus dem Kellerbereich bestätigen. Die Feuerwehr konnte in Zusammenarbeit mit der Polizei alle Bewohner aus ihren Wohnungen retten und vor Ort betreuen. 15 Minuten nach Alarmeingang waren alle Wohnungen durch die Feuerwehr Konstanz kontrolliert und es befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen mehr im Gebäude. Ein Atemschutztrupp ging zur Brandbekämpfung in die Kellerräume vor. Dort konnten brennende Möbel angetroffen und abgelöscht werden. Nach kurzer Zeit konnte der Brand als gelöscht gemeldet werden und eine Überdruckbelüftung des Gebäudes wurde eingeleitet. Nachdem das Gebäude rauchfrei war und nochmals kontrolliert wurde konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr ihren Einsatz beenden. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr Konstanz blieb das Gebäude bewohnbar und nach Abschluss aller Maßnahmen konnten alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren.

- Einsatzstichwort: B3 Keller - Datum: 27.05.2024 - Uhrzeit: 02:12 Uhr - Einsatzort: Markgrafenstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abteilung Petershausen - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33-1, 6/44-3, 6/19

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell