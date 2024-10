Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Bike geklaut

Bad Liebenstein (ots)

Ein 40-jähriger Radfahrer sicherte sein E-Bike Sonntag gegen 15:00 Uhr mittels Schloss an einer Laterne im Auenweg in Bad Liebenstein. Er begab sich in den Wald nahe des Tierparks zum Pilze suchen und als er gegen 16:00 Uhr zurückkam, hatten bislang unbekannte Täter das Schloss zerstört und sein schwarzes Mountainbike der Marke "Scott" entwendet. Das E-Bike hat einen Wert von 4.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt, zu verdächtigen Personen in dem Bereich oder dem Verbleib des Fahrrads geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0265217/2024 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

