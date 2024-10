LPI-SHL: Drei Schwerverletzte nach Unfall

Bad Salzungen/Tiefenort (ots) - Zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw kam es in Tiefenort in der Krayenbergstraße im Zeitraum vom 11.10.24 19:00 Uhr bis 12.10.24 08:30 Uhr. An einem hier auf der Straße abgeparkten Pkw wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Personen, welche im besagten Zeitraum tatrelevante Beobachtungenn gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Salzungen zu melden. Rückfragen bitte ...

mehr