LPI-SHL: Nach Streitigkeit Auto zerkratzt

Bad Salzungen (ots) - Am 11.10.2024 wurde gegen 18:55 Uhr durch eine Mitarbeiterin des Kauflandes Bad Salzungen ein Ladendieb gestellt. Dieser scannte an der SB Kasse nur einen Teil seiner Ware. Lebensmittel und Hygieneartikel im Wert von 40,07 Euro versuchte er am Kassenbereich vorbei zu schmuggeln. Hierbei wurde er erwischt und der Diebstahl zur Anzeige gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Polizeiinspektion Bad Salzungen Telefon: ...

