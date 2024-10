LPI-SHL: Unter Alkohol gefahren

Zella-Mehlis (ots) - Am 12.10.2024, gegen 20.15 Uhr wurde ein 36jähriger Fahrradfahrer in der Talstraße in Zella-Mehlis kontrolliert. Da der Atemalkoholvortest einen Wert von 1,96 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst und eine Anzeige erstattet. Anschließend wurde der Mann aufgrund eines bestehenden Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt verbracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

