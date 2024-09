LPI-NDH: Mehrere Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Oldisleben (ots) - Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt am 07.09.2024 zwischen 14 und 18 Uhr, vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsrangieren, einen in der Ernst-Thälmann-Straße am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und verlässt an anschließend die Unfallstelle. Am Fahrzeug der Geschädigten entsteht ein Schaden von ca. 3000 Euro. Unfallzeugen werden gesucht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Polizeiinspektion Kyffhäuser ...

