Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Offenburg, des Polizeipräsidiums Offenburg und des Landeskriminalamts Baden-Württemberg - Polizeilicher Schusswaffengebrauch nach Bedrohung

Stuttgart (ots)

Am späten Nachmittag des 31. Juli 2024 wurde die Polizei in Offenburg über einen psychisch auffälligen Mann im Bereich Oberkirch in Kenntnis gesetzt.

Aufgrund der Mitteilung mussten die Einsatzkräfte davon ausgehen, dass von dem 39jährigen Mann eine Gefährdung Dritter, verbunden mit einer akuten Suizidandrohung ausgeht.

Mehrere Polizeistreifen der umliegenden Reviere sowie des Polizeipräsidiums Einsatz fuhren zur Wohnung des Mannes. Polizeikräfte betraten die Wohnung und trafen dort auf den blutenden Mann. Als die Beamten ihm zu Hilfe kommen wollten, ging der Mann nach derzeitigem Sachstand mit einem Messer auf die Polizeibeamten los. Es kam zum Schusswaffengebrauch durch die Polizei.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen und die Hinzuziehung von Rettungskräften verstarb der Mann noch vor Ort.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat und dem polizeilichen Schusswaffengebrauch werden durch das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Offenburg übernommen.

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell