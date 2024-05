POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Alkoholisiert Auto gefahren, Führerschein sichergestellt

Warendorf (ots) - Polizisten nahmen am Donnerstag, 16.5.2024, 11.50 Uhr einen Mann in Ahlen in Gewahrsam. Der 41-jährige Soester beging zwei Ladendiebstähle, einen in einem Geschäft im Bahnhof und den zweiten in einem Drogeriemarkt auf der Oststraße. Ein 35-jähriger Mitarbeiter des Drogeriemarktes hatte den Diebstahl beobachtet und versuchte den Mann festzuhalten. ...

mehr