Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Geldbörse von Rentner entwendet

Kall (ots)

Am Montag (18. März) setzte sich ein 85-Jähriger aus Nettersheim gegen 11 Uhr in seinen Pkw, nachdem er in einer Bankfiliale auf der Bahnhofstraße in Kall Bargeld abgehoben hatte.

Die Geldbörse legte der Mann auf den Beifahrersitz.

Ein Unbekannter öffnete daraufhin die Beifahrertüre vom Pkw und bot dem Mann Werkzeug zum Verkauf an.

Nachdem der 85-Jährige den Ankauf von dem Werkzeug mehrfach ablehnte, griff der Unbekannte in das Fahrzeug und entwendete die Geldbörse vom Beifahrersitz.

Im Anschluss entfernte sich der Mann mit einem Fahrrad in Richtung der Bahnhofstraße.

Das zuvor abgehobene Bargeld erbeutete der Unbekannte nicht, da sich der 85-Jährige dieses in die Hosentasche gesteckt hatte.

Der Unbekannte kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich

-normale Statur

-ca. 30 Jahre alt

-deutsch

-kurze dunkle Haare

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell