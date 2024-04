Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Polizei sucht Zeugen: Einbruch in Gaststätte

Remchingen (ots)

Bislang unbekannte Täter sind am frühen Donnerstagmorgen in eine Gaststätte in Remchinger Ortsteil Singen eingedrungen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter am Donnerstag in der Zeit zwischen 01.30 Uhr und 10.30 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in das Lokal im Kappelwiesenweg. Im Inneren wurden mehrere Räume betreten und offenbar nach Diebesgut durchsucht. Weiter konnte festgestellt werden, dass vermutlich durch die gleiche Täterschaft erfolglos versucht wurde einen vor dem Schützenhaus befindlichen Zigarettenautomaten aufzubrechen.

Der entstandene Schaden ist derzeit noch Bestandteil der aktuell laufenden Ermittlungen.

Der Polizeiposten Remchingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sowie Hinweisgeber, sich beim Polizeirevier Neuenbürg unter der Rufnummer 07082 7912-0 zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

