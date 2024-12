Polizei Mettmann

POL-ME: Unbekannte entwenden VW Passat aus Lagerhalle - Velbert - 2411014

Mettmann (ots)

Bislang unbekannte Täterinnen oder Täter haben im Zeitraum zwischen Donnerstag, 28. November, und Dienstag, 3. Dezember 2024, ein Auto aus der Lagerhalle eines Abschleppunternehmens in Velbert entwendet.

Das war nach aktuellem Stand der Erkenntnisse geschehen:

Um sich Zutritt zu der Lagerhalle eines Abschleppunternehmers an der Friedrichstraße zu verschaffen, beschädigten bislang unbekannte Täterinnen oder Täter zwischen Donnerstag, 28. November, 11 Uhr, und Dienstag, 3. Dezember 2024, 21.30 Uhr, das Garagentor an der Friedrichstraße. Anschließend entwendeten sie einen schwarzen VW Passat mit Essener Kennzeichen (E-), der kurz zuvor durch das Unternehmen abgeschleppt wurde. Wie die Polizei ermitteln konnte, waren an dem Passat zuvor gestohlene Kennzeichen angebracht worden. Der VW Passat hat einen Zeitwert von rund 20.000 Euro. Eine entsprechende Fahndung nach dem Auto sowie den Kennzeichen wurde ausgelöst.

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer kann Angaben zum Verbleib des VW Passats machen? Die Polizei in Velbert ist jederzeit unter der Nummer 02051 946-6110 zu erreichen.

