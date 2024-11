LPI-GTH: Fahrzeugbrand

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eisenacher Landstraße. Eine 58-Jährige Fahrerin eines VW befuhr die L1025 und beabsichtigte nach links in Richtung Bad Tabarz abzubiegen. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem VW die L1025 von Laucha in Richtung Waltershausen. Im Bereich der Ampelkreuzung kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide ...

