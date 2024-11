Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Eisenacher Landstraße. Eine 58-Jährige Fahrerin eines VW befuhr die L1025 und beabsichtigte nach links in Richtung Bad Tabarz abzubiegen. Eine 23-Jährige fuhr mit ihrem VW die L1025 von Laucha in Richtung Waltershausen. Im Bereich der Ampelkreuzung kam es zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die 58-Jährige wurde dabei schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Nach ersten Ermittlungen könnte die Ampel zum Zeitpunkt des Überfahrens für die 58 Jahre alte Frau, Rot gezeigt haben. (jd)

