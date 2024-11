Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kupferfallrohre gestohlen - Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Montag entwendeten Unbekannte in der Zeit von 00.00 Uhr bis 07.30 Uhr mehrere Kupferfall- und Standrohre von Wohnhäusern in der Sodenstraße. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0284754/2024 zu melden. (ah)

