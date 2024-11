Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verletzt

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

In der Falkener Landstraße ereignete sich gestern Nachmittag ein Verkehrsunfall. Als eine 56-jährige Fahrerin eines Renault in Richtung Falken fuhr, beabsichtigte ein 83-jähriger Fahrer eines Dacia auf die Straße auffahren und übersah offenbar die Vorfahrtsberechtigte. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrzeuge waren infolgedessen nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Fahrzeugführer wurden verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die Straße war temporär voll gesperrt. (jd)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell