Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Führerschein sichergestellt

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag befuhr ein 38-jähriger Fahrer eines Opel die Frankenrodaer Straße in Falken in Richtung Probstei Zella. Im Bereich einer Einmündung hielt ein 38-jähriger Fahrer eines Mercedes seinen Lkw an, um den Opel-Fahrer passieren zu lassen. Dieser touchierte jedoch mit seinem Fahrzeug den Lkw und fortfolgend einen Gartenzaun, als er zum Stillstand kam. Ein bei der Verkehrsunfallaufnahme durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Fahrer des Opel ergab einen Wert von rund 2,9 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ungefähr 3.000 Euro, die Fahrzeuge blieben fahrbereit. Personen verletzten sich nicht. (jd)

