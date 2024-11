Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Firma- Zeugensuche

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen dem 02. November, 14.00 Uhr und heute Morgen, 06.50 Uhr gelangten ein oder mehrere unbekannte Personen widerrechtlich in ein Fachgeschäft für Fliesen in der Dr.-Troch-Straße. Entwendet wurde anschließend Bargeld in Höhe eines dreistelligen Eurobetrages. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0284535/2024) entgegen. (jd)

