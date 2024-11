LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen

Arnstadt (ots) - In den frühen Stunden des heutigen Tages ereignete sich Verkehrsunfall in der Thomas-Mann-Straße. Im Kreuzungsbereich Kasseler Straße/ Thomas-Mann-Straße missachtete eine 45-jährige Fahrerin eines Mazda offenbar einen vorfahrtsberechtigten, sich im Abbiegevorgang befindlichen, 45-jährigen Fahrer eines Opel. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer, sodass Sachschaden in Gesamthöhe von circa 8.000 Euro entstand. Personen verletzten sich ...

mehr