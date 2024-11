LPI-GTH: Auseinandersetzung

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots) - Aus einem in der Straße "Am Bahnhofsweg" abgestellten Lkw entwendeten ein oder mehrere unbekannte Personen unter anderem einen Laptop. Zuvor waren der oder die Täter gewaltsam in das Führerhaus eingedrungen. Der Beuteschaden liegt bei ungefähr 900 Euro, der entstandene Sachschaden bei circa 500 Euro. Die Tat wurde in der Zeit zwischen dem 01. November, 15.45 Uhr und heute Morgen, 06.45 Uhr ...

mehr