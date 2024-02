Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zeugenaufruf nach Diebstahl von Fahrzeugteilen in Duingen OT Marienhagen

Hildesheim (ots)

Duingen OT Marienhagen (be) Von Samstag, 10.02.2024 gg. 18 Uhr bis Sonntag, 11.02.2024 gg. 12 Uhr kam es in Duingen OT Marienhagen zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen an zwei Pkws. Bislang unbekannte Täter demontierten an einem Audi A6 und einem Audi A7 jeweils im Frontbereich diverse Fahrzeugteile und entwendeten diese. Zusätzlich entstanden durch den nicht fachgerechten Ausbau der Teile Kratzer an der Stoßstange.

Der entstandene Schaden wird auf insgesamt ca. 4.000EUR geschätzt.

Zeugen, die eventuell Hinweise zu dem Sachverhalt geben können, werden gebeten sich bei der Polizei in Alfeld zu melden.

