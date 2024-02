Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Algermissen - Sachbeschädigung durch Graffiti

Hildesheim (ots)

Algermissen, Kranzweg (Sti). In der Nacht vom 10.02.2024 auf den 11.02.2024 hat ein bislang unbekannter Täter mehrere Stromverteilerkästen im Bereich Kranzweg / Hermann-Löns-Straße in Algermissen mit schwarzer und goldener Sprühfarbe beschmiert. Zeugen zu dieser Sachbeschädigung oder verdächtigen Personen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt in Verbindung zu setzen. Tel 05066 / 985-0.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell