Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Betrüger täuschen am Telefon Unfall vor

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM (bef). Am 09.02.2024 ist es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Hildesheim zu einem sogenannten Schockanruf gekommen. Eine im Immengarten in Hildesheim wohnhafte 98-jährige Frau erhielt gegen 11:00 Uhr einen Anruf, angeblich von ihrem weinenden Sohn. Im weiteren Verlauf meldete sich ein vermeintlicher Polizeibeamter am anderen Ende und teilte mit, dass ihr Sohn einen Unfall verursacht habe. Die Geschädigte sollte einen Betrag in mittlerer fünfstelliger Höhe als Kaution zahlen.

Nach Beendigung des Telefonates rief die Frau ihren Sohn an, der Betrugsversuch flog auf. Die Frau rief die Polizei, ein Schaden entstand nicht.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich vor derartigen Anrufen. Seien Sie misstrauisch, wenn entsprechende Geldforderungen gestellt werden. Beenden Sie im Zweifel das Telefonat und rufen Sie ihre nächstgelegene Polizeidienststelle an. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

https://www.polizei-praevention.de/tag/falscher-polizeibeamter

